È stato sviluppato un nuovo metodo diagnostico che permette di identificare un trauma cranico attraverso un esame del sangue. La professoressa Di Resta ha spiegato che questa tecnica consente di valutare rapidamente le condizioni dei pazienti coinvolti in incidenti o in situazioni di emergenza, offrendo un’alternativa più veloce rispetto ai metodi tradizionali. La novità rappresenta un passo avanti nella gestione clinica di queste emergenze.

Diagnosticare un trauma cranico tramite un esame del sangue è possibile. Si tratta di una novità relativamente recente, che negli ultimi anni è stata sempre più oggetto di studio e che comincia a prendere una forma sempre più concreta. Come spiegato a Gazzetta Active dalla professoressa Chiara Di Resta, docente di Patologia Clinica dell’Università Vita-Salute San Raffaele, è possibile diagnosticare un trauma cranico attraverso un esame del sangue perché “quando avviene un trauma cranico alcune molecole che di solito si trovano nel cervello oltrepassano la barriera ematoencefalica e si ritrovano quindi nel sangue periferico. Questo modifica la quantità di alcuni biomarcatori presenti nel sangue, che ci permettono di capire se c’è stato un trauma cranico o meno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trauma cranico: ora si può diagnosticare con un esame del sangue. Ecco come

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