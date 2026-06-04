Trauma cranico Pierallini IRCCS San Raffaele Roma | Anche un colpo apparentemente lieve può nascondere rischi La diagnosi precoce fa la differenza

Una persona ha subito un trauma cranico dopo una caduta domestica. Il medico dell'IRCCS San Raffaele Roma ha spiegato che anche un colpo apparentemente lieve può nascondere rischi, sottolineando l'importanza di una diagnosi precoce. Un incidente in monopattino, scooter o durante una partita può portare a lesioni alla testa che, inizialmente, sembrano non preoccupare. La tempestività nell'accertamento è fondamentale.

Una caduta in casa, un incidente in monopattino o in scooter, uno scontro durante una partita, un colpo alla testa che all’inizio sembra non destare preoccupazione. Il trauma cranico è una delle condizioni più delicate da valutare perché, in alcuni casi, i sintomi possono comparire anche a distanza di ore o giorni. Per questo riconoscere i segnali d’allarme e intervenire con gli strumenti diagnostici più appropriati può essere decisivo. È questo uno dei messaggi al centro della XVI edizione degli “ Incontri Clinico-Radiologici di Neuroscienze - Michela Bonamini”, in programma a Ponza da oggi al 6 giugno 2026, presso il Grand Hotel Santa Domitilla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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