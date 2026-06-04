Trasporto pubblico nuova linea notturna dalla Scopaia al centro E in estate ritorna la 20 per andare al mare
Dal 11 giugno al 14 settembre, sarà attiva una nuova linea di trasporto pubblico notturna che collega la zona di Scopaia con il centro città. Inoltre, durante l’estate, torna la linea 20, che sarà gratuita e permette di raggiungere le località balneari.
Una nuova corsa notturna attiva dall'11 giugno al 14 settembre e il ritorno della linea 20 (gratuita) per andare al mare. Queste le principali novità per quanto riguarda gli autobus in vista dell'estate annunciate dall'assessore alla Mobilità Giovanna Cepparello e Autolinee Toscane. La nuova. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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