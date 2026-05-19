Trasporto pubblico prosegue la sperimentazione del Comune | Da settembre una nuova linea gratis

Da ravennatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha annunciato che da settembre verrà attivata una nuova linea di trasporto pubblico gratuita, proseguendo così la sperimentazione avviata in passato. Dopo il primo tentativo con la linea 80, che da lunedì a sabato collegava via Bussato con il parcheggio del Pala de André senza bisogno di biglietto, l’amministrazione ha deciso di continuare a testare questa iniziativa. La sperimentazione si inserisce in un progetto più ampio volto a offrire un servizio gratuito nel settore del trasporto pubblico.

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La giunta Barattoni insiste sulla sperimentazione del trasporto pubblico gratuito. Dopo il primo tentativo, quello della linea 80 che, a partire da settembre 2025 ha permesso di viaggiare senza l'acquisto del biglietto tra via Bussato e il parcheggio del Pala de André dal lunedì al sabato, oggi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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