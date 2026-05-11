Dal 20 luglio al 28 agosto, sulla linea ferroviaria tra Genova e Milano saranno apportate modifiche a causa di cantieri estivi. Questa variazione interessa chi desidera raggiungere le spiagge della Liguria in treno, offrendo un'alternativa alle code spesso presenti in autostrada durante i periodi di maggiore afflusso. La comunicazione riguarda i viaggi nei mesi centrali dell’estate, con dettagli specifici sui percorsi e le tempistiche da parte delle ferrovie.

Pavia, 11 maggio 2026 – Attenzione ai cantieri estivi se preferite raggiungere il mare della Liguria utilizzando il treno nella speranza di evitare il rischio di lunghe code in autostrada, molto frequenti in particolare nei weekend e nelle settimane clou delle vacanze estive. Dal 20 luglio al 28 agosto, infatti, la circolazione ferroviaria tra Genova e Milano sarà interrotta su entrambi i binari tra Pavia e Voghera. I lavori di manutenzione straordinaria . Questa misura si è resa necessaria per portare a termine de i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte Po. Ma cosa succederà a livello pratico per i viaggiatori nel periodo del cantiere? Nel periodo dell'interruzione totale – che cade in piena estate - i collegamenti tra il capoluogo ligure e lombardo saranno comunque garantiti e percorreranno itinerari alternativi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andare al mare in Liguria in treno? Attenzione: dal 20 luglio al 28 agosto modifiche sulla linea Genova-Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Pavia, scontro tra regionale e treno merci: sospesa circolazione sulla linea Milano-Genova

Lavori sulla linea Alessandria-Piacenza, modifiche ai treni dal 27 aprile al 17 maggioImpermeabilizzazione del ponte sul torrente Scrivia di Tortona, modifiche alla circolazione per i lavori sulla linea Alessandria Piacenza dal 27...

Argomenti più discussi: Cantieri in città dall'8 al 14 maggio: viabilità alternativa e lavori in corso; La Boria: Mare, università, infrastrutture, giovani: i piani di Bper su Genova; Primo maggio: tre località liguri nella top 30. I prezzi delle città più cercate; Genova decolla sul mare: quarant'anni fa l'inaugurazione del nuovo 'Cristoforo Colombo'.

LA VIA DEL MARE S.A.S. DI MALTONI MASSIMO - Results on X | Live Posts & Updates x.com