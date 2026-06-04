Trasporto aereo la crescita italiana passa da investimenti cargo e lungo raggio

Da formiche.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il settore del trasporto aereo in Italia registra una crescita legata a investimenti nelle infrastrutture, all’aumento del traffico cargo e ai voli a lungo raggio. Si osserva un incremento della domanda di voli nazionali e internazionali, con investimenti mirati a migliorare le strutture aeroportuali. Le compagnie aeree continuano a espandere le rotte a lunga distanza, mentre il traffico merci aumenta nelle principali città italiane.

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Il futuro del trasporto aereo, tra crescita della domanda, investimenti infrastrutturali, connettività intercontinentale e sostenibilità, è stato al centro del convegno “Tra un’epoca e un’altra: verso quale trasporto aereo?”, organizzato da Enac con l’Università degli Studi di Bergamo per la presentazione della ventesima edizione del Fact Book ITSM-ICCSAI 2026. Il rapporto fotografa un settore europeo tornato sopra i livelli pre-Covid e un mercato italiano in espansione più rapida della media continentale, ma anche un comparto chiamato a misurarsi con fragilità del cargo, ritardi infrastrutturali e tensioni geopolitiche. Crescita e investimenti. 🔗 Leggi su Formiche.net

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