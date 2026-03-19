Da aprile, le compagnie aeree segnalano una crescente carenza di carburante in Iran, che potrebbe compromettere i voli a lungo raggio. Questa situazione ha portato a preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni sui voli internazionali, in particolare durante le festività di Pasqua e le vacanze. I prezzi dei biglietti stanno già iniziando a salire in risposta a questa crisi.

Le vacanze e i viaggi di Pasqua potrebbero non essere immuni da ripercussioni legate alla guerra in Iran. A partire dal mese prossimo, infatti, le compagnie aeree potrebbero trovarsi ad affrontare carenze di carburante per aerei a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. Secondo The Times, sarebbero a rischio in particolare i voli a lungo raggio. Senza contare che gli operatori del settore hanno lanciato un avvertimento legato al caro biglietti in arrivo: l’associazione Airlines for Europe, che raggruppa le principali compagnie, ha avvisato che l’impennata dei prezzi del petrolio porterà a possibile aumento delle tariffe nel breve periodo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, da aprile carenze di carburante per aerei: “A rischio i voli a lungo a raggio”. Caro biglietti in arrivo

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