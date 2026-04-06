Le compagnie aeree internazionali offrono ora voli a lungo raggio verso le Maldive a partire da 280 euro, con tariffe che sono state ridotte di circa il 50%. Queste promozioni sono attive principalmente nei mesi di maggio e giugno 2026, con l’obiettivo di aumentare le prenotazioni in un periodo caratterizzato da una domanda più contenuta. Le offerte rappresentano un deciso calo rispetto ai prezzi usuali per questa destinazione.

Le compagnie aeree globali stanno attivando aggressive strategie di sconti, con tariffe dimezzate e voli per le Maldive a partire da 280 euro, per incentivare le prenotazioni tra i passeggeri più cauti nei mesi di maggio e giugno 2026. Il settore del trasporto aereo sta vivendo una fase di forte competizione, specialmente tra gli operatori del Golfo. Ethiad ha dato il via a una possibile sfida sui prezzi proponendo tariffe per i voli a lungo raggio estremamente competitive per il periodo primaestivo. Un esempio concreto riguarda i collegamenti tra Londra e Sydney via Abu Dhabi: i biglietti in classe economica partono da 688 sterline. Questo valore rappresenta un risparmio considerevole se confrontato con l’offerta di British Airways per la stessa destinazione via Singapore, che richiede 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli a lungo raggio a prezzi shock: Maldive da 280 euro

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Ciao a tutti, avevamo prenotato a giugno vacanza alle Maldive con Lastminute (il sito) volo + resort. Ci hanno cancellato i voli con Qatar settimana scorsa ed è saltato tutto. avete consigli da darci per tentare di prenotare nuovamente senza che salti tutto So facebook