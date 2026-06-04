Il settore del trasporto aereo italiano ha registrato una crescita superiore a quella degli altri Paesi europei, secondo il Fact Book 2026. Il settore si mantiene forte e in espansione, evidenziando la sua importanza per l’economia e la connessione internazionale. Le prossime sfide del settore sono al centro delle discussioni, mentre i dati mostrano un trend positivo che continua a rafforzare il ruolo del trasporto aereo nel panorama nazionale.

Il trasporto aereo italiano continua a crescere a ritmi superiori rispetto agli altri Paesi europei, confermando il ruolo strategico del settore per l’economia e la connettività internazionale del Paese. In occasione della presentazione del Fact Book 2026 del Centro Itsm–Iccsai Transport and Sustainable Mobility, il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, ha dialogato con Airpress sulle ragioni della crescita del traffico, sulle sfide poste dalla transizione energetica e dalle tensioni geopolitiche e sulle priorità che dovranno guidare lo sviluppo del sistema aeroportuale italiano nei prossimi anni. Presidente, negli ultimi anni il traffico aereo italiano è cresciuto più rapidamente rispetto a molti altri Paesi europei. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trasporto aereo, dal Fact Book 2026 alle prossime sfide del settore. Parla Di Palma

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