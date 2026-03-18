Nel primo trimestre del 2026, il trasporto aereo in Italia e in Europa ha registrato percentuali di puntualità molto basse, con numeri record di ritardi. A gennaio e febbraio, la percentuale di voli in orario è risultata particolarmente critica, e anche l’inizio di marzo non ha portato miglioramenti significativi. La situazione ha causato disagi e malcontento tra i passeggeri.

L’inizio del 2026 è stato decisamente poco incoraggiante per il trasporto aereo italiano ed europeo. A gennaio e febbraio la percentuale di puntualità dei voli è stata bassissima e l’inizio di marzo non ha portato i miglioramenti sperati. Una situazione che costringe chi deve prendere l’aereo a informarsi adeguatamente sulle tutele garantite dalla legge in materia di rimborsi e risarcimenti per i ritardi. Un febbraio da incubo. Febbraio 2026 passerà probabilmente alla storia come uno dei mesi peggiori nella storia dell’aviazione civile italiana. Tra scioperi proclamati, precettati e poi riconfermati, problemi tecnici di ogni tipo ed equipaggi bloccati in pista per aver superato le ore di servizio consentite, il caos ha regnato sovrano. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Ritardi voli 2026: numeri record e cause del caos nel trasporto aereo

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