Sciopero trasporto aereo il 10 aprile stop di quattro ore dalle 13 alle 17

Venerdì 10 aprile è previsto uno sciopero nel settore del trasporto aereo italiano, con un’astensione dal lavoro di quattro ore, dalle 13 alle 17. La protesta coinvolgerà il personale di compagnie aeree e aeroporti, causando possibili disagi ai voli in partenza e in arrivo presso gli aeroporti principali del paese. Le autorità hanno annunciato il mantenimento di servizi minimi essenziali per garantire alcune operazioni durante il periodo di sciopero.

Fiumicino, 9 aprile 2026 – Venerdì 10 aprile sarà una giornata delicata per il trasporto aereo italiano. Nella fascia compresa tra le 13.00 e le 17.00 sono infatti previste diverse azioni di sciopero nel comparto dell’assistenza al volo e dei servizi collegati, con effetti potenziali sull’operatività degli aeroporti e sulla gestione del traffico nei cieli italiani. La mobilitazione riguarda anzitutto il personale della società Enav e il personale della società Techno Sky, entrambi interessati da uno sciopero nazionale di quattro ore proclamato dalla UIL Trasporti. A questi si aggiungono ulteriori astensioni, sempre nella stessa fascia oraria, che coinvolgono il personale Enav dell’ACC di Roma, con proclamazioni separate da parte di RSA UILT-UIL e ASTRA. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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