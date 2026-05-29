Cena di pesce al ristorante arriva il conto e il cliente si infuria Testata al titolare poi scappa senza pagare

Una coppia ha lasciato il ristorante di Roseto degli Abruzzi senza pagare il conto dopo aver avuto una discussione con il titolare. La cena si è conclusa con l'uscita improvvisa dei clienti, che si sono allontanati senza saldare l'importo dovuto. Non ci sono state altre azioni legali o interventi delle forze dell'ordine riportati.

È finita male la cena di pesce di una coppia in un ristorante di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Il cliente ha contestato il conto, dopo aver mangiato nel locale insieme a una donna, e c'è stata una lite degenerata fino all'arrivo in tribunale. Il protagonista è un uomo di 51 anni. 🔗 Leggi su Today.it

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Slow English Restaurant: Order Food Confidently Without Pointing or Translating Ever Again

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