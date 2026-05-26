Un cliente ha lasciato un conto di 145 euro dopo una cena in un ristorante di pesce, si è infuriato, ha dato una testata al ristoratore e poi è scappato senza pagare. La lite tra le parti è finita in tribunale.

Una cena in un ristorante di pesce di Roseto, un conto contestato e una lite degenerata fino all’arrivo in tribunale. La vicenda, raccontata dal Messaggero, ha come protagonista un 51enne di Francavilla che, dopo avere cenato insieme a una donna, si è ritrovato al centro di un procedimento per lesioni, violenza privata e, inizialmente, estorsione. Il conto era di 145 euro tra antipasti di mare, crudi e vino. Secondo la difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Alessandro Mascitelli, al tavolo non sarebbe stato mostrato il menu e il cliente avrebbe giudicato la cifra sproporzionata rispetto alla cena consumata. Nel frattempo il procedimento giudiziario si è chiuso in modo molto più ridimensionato rispetto alle ipotesi iniziali formulate dall’accusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Spacco tutto”: arriva il conto da 145 euro, s’infuria, dà una testata al ristoratore e scappa senza pagare

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