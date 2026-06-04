tramonti di corsa le foto della manifestazione di san donato in collina

Il 4 giugno 2026 si è svolta a San Donato in Collina la manifestazione podistica Tramonti di Corsa, organizzata dall'ASD Zero Positivo. La serata ha visto partecipanti correre lungo le strade del paese, circondati da paesaggi suggestivi e un’atmosfera di convivialità. Le foto mostrano i corridori in movimento, gli spettatori lungo il percorso e le luci che illuminano la strada al tramonto.

San Donato in Collina (Firenze), 4 giugno 2026 – Una serata di sport, convivialità e panorami suggestivi ha accompagnato il ritorno di Tramonti di Corsa, la manifestazione podistica organizzata dall'ASD Zero Positivo sulle strade di San Donato in Collina. Dopo l'edizione esplorativa dello scorso anno, l'iniziativa è tornata con rinnovato entusiasmo, confermando la validità di una proposta che unisce il piacere della corsa alla bellezza del territorio. https:www.lanazione.itfirenzesporttramonti-di-corsa-a-san-donato-in-collina-le-foto-iyu1z57j Alle 20, davanti alla Chiesa di San Donato, è stato dato il via alla manifestazione che ha visto al via circa un centinaio di podisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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