tramonti di corsa a san donato in collina

Giovedì 4 giugno, si è svolta una corsa di tramonti a San Donato in Collina. L’evento ha seguito un’edizione esplorativa tenutasi in precedenza. La manifestazione ha coinvolto partecipanti che hanno percorso un tragitto prestabilito, accompagnati dal calar del sole. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’attività, che si è conclusa senza particolari eventi degni di nota.

San Donato in Collina (Firenze), 2 giugno 2026 – Giovedì 4 giugno, dopo l’edizione esplorativa dello scorso anno, accolta con entusiasmo dai partecipanti, torna “Tramonti di Corsa”, la manifestazione podistica in notturna organizzata dalla ASD Zero Positivo sulle suggestive strade di San Donato in Collina. Una corsa che già al debutto aveva conquistato gli appassionati grazie ad un percorso panoramico particolarmente apprezzato e ad una organizzazione curata nei dettagli, soprattutto nella sicurezza e nella segnalazione del tracciato. La partenza è prevista alle ore 20 davanti alla Chiesa di San Donato. La manifestazione è riservata ai tesserati UISP e prevede un percorso non competitivo di 8 chilometri immerso nelle atmosfere del tramonto sulle colline fiorentine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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