Le foto della grande manifestazione No Kings a Roma

Da ilpost.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato si è svolta a Roma la manifestazione denominata «No Kings», che si è tenuta contemporaneamente ad altre in diverse città del mondo. La partecipazione ha superato le aspettative degli organizzatori. Sono state scattate numerose fotografie che documentano il corteo e gli incontri pubblici durante l’evento. La manifestazione ha attratto persone di diverse età e provenienze, tutte riunite per esprimere un messaggio di protesta.

Avvenuta in contemporanea a diverse altre nel mondo, con una partecipazione sopra le attese per protestare contro Donald Trump, Giorgia Meloni e l'aumento delle spese militari Nel pomeriggio di sabato a Roma c’è stata una grande manifestazione, intitolata «No Kings»: è uno slogan nato negli Stati Uniti e usato in protesta contro le politiche di Donald Trump, accusato di metodi violenti e autoritari. È avvenuta in contemporanea ad altre migliaia di manifestazioni speculari nel resto dei paesi europei e negli Stati Uniti. Quella di Roma ha avuto una partecipazione che ha superato le attese: gli organizzatori parlano di centinaia di migliaia di persone, che hanno manifestato non solo contro Trump ma anche contro quella che definiscono la svolta autoritaria del governo di Giorgia Meloni e l’aumento delle spese militari dei paesi europei. 🔗 Leggi su Ilpost.it

le foto della grande manifestazione no kings a roma
© Ilpost.it - Le foto della grande manifestazione «No Kings» a Roma

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