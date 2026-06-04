Tramonti che svelano vicinanze tra popoli
Un’immagine catturata ai primi di aprile mostra un tramonto a Otranto, con colori caldi e sfumature intense. La foto, scattata da Antonella Fuso, mette in evidenza il cielo al tramonto, senza altri elementi visivi o persone. Non ci sono indicazioni di altri dettagli, solo il cielo e le sue tonalità al crepuscolo.
. Scatto di Antonella Fuso realizzato ai primi dell’aprile scorso a Otranto. “Svela l’imponenza delle montagne innevate dell’Albania. Un perfetto mix sospeso tra i colori primaverili di cielo e mare ed ultimi accenni d’inverno”.Lo scatto integrale della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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