Tramonti che svelano vicinanze tra popoli

Notizia in breve

Un’immagine catturata ai primi di aprile mostra un tramonto a Otranto, con colori caldi e sfumature intense. La foto, scattata da Antonella Fuso, mette in evidenza il cielo al tramonto, senza altri elementi visivi o persone. Non ci sono indicazioni di altri dettagli, solo il cielo e le sue tonalità al crepuscolo.