Dal 8 al 10 maggio 2026, Rieti ospiterà il Festival dei Popoli Italici, un evento che mira a riscoprire le radici storiche dell’Italia antica. La manifestazione coinvolgerà diverse attività culturali e archeologiche, con l’obiettivo di mettere in luce le diverse comunità che hanno contribuito alla formazione della penisola. La città si prepara ad accogliere visitatori e studiosi interessati a approfondire il patrimonio storico delle popolazioni italiche.

Dal prossimo 8 al 10 maggio 2026, la città di Rieti si trasformerà nel fulcro di un recupero identitario senza precedenti attraverso il Festival dei Popoli Italici. L’evento, intitolato La Primavera Sacra, mira a ricostruire il mosaico delle civiltà che hanno plasmato l’Italia ben prima dell’ascesa di Roma, proponendo una riflessione profonda su migrazioni, fondazioni e radici culturali che ancora oggi influenzano il territorio laziale e appenninico. L’appuntamento scientifico principale avrà luogo presso la Sala Polivalente del Museo Archeologico di Rieti, dove un programma denso di interventi accademici guiderà i partecipanti attraverso i secoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti 2026: viaggio tra i popoli che crearono l’Italia antica

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