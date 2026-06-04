Una persona è morta dopo essere caduta dal cofano di un veicolo. Le autorità stanno indagando per chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto sconsiderato. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sui motivi del fatto. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Nessuna altra persona è stata coinvolta e le circostanze precise rimangono da definire.

Una drammatica fatalità o una bravata finita in tragedia. Saranno le indagini a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita lunedì sera 1 giugno a Pio Domenico Fazzolari (nella foto): il giovane di soli 22 anni, che dopo essere sceso dalla macchina di un amico e collega di lavoro gli si è lanciato sul cofano, cadendo subito dopo. Il magistrato titolare del caso ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di omicidio stradale e ha contestualmente disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo. La data dei funerali potrebbe arrivare nelle prossime ore, quando il magistrato darà il nulla osta. Non è escluso che per chi guidava l’auto l’accusa possa essere derubricata in quella di omicidio colposo, dato che il corpo di Pio Domenico è restato a un metro dal veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragica caduta dal cofano: "Una casualità"

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