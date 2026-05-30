Una pilota è caduta mentre tentava il decollo sul Monte Grappa, riportando ferite gravi al bacino. La perdita di controllo si è verificata subito dopo il decollo, ma le cause precise sono ancora da chiarire. I soccorritori sono intervenuti in un'area impervia, utilizzando mezzi specializzati per raggiungere la zona e trasportare la ferita. Le condizioni della pilota sono monitorate in ospedale.

? Punti chiave Cosa ha causato la perdita di controllo subito dopo il decollo?. Come sono riusciti i soccorsi a intervenire nel terreno impervio?. Perché la zona del settimo tornante è considerata così pericolosa?. Quali sono le reali condizioni cliniche della giovane pilota statunitense?.? In Breve Soccorso coordinato tra unità Treviso Emergenza e Soccorso Alpino Pedemontana del Grappa.. Incidente avvenuto presso il 7° tornante della Strada Cadorna a Romano d’Ezzelino.. Traumi gravi alla colonna vertebrale e al bacino per la ventiquattrenne statunitense.. Indagini in corso su dinamiche tecniche e microclima della piattaforma di Costalunga.. Caduta violenta sul Monte Grappa per una pilota statunitense: ferite gravi al bacino e alla colonna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte Grappa, tragica caduta di una pilota: ferite gravi al bacino

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