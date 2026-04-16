Il 6 aprile, lungo la pista ciclabile tra Olle e Borgo Valsugana, si è verificato un incidente fatale che ha portato alla morte di un uomo di 53 anni, imprenditore edile proveniente da Scorzè. Sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto, con alcuni sospetti riguardanti la condizione della ciclabile al momento dell’incidente. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma non è riuscita a sopravvivere alle ferite riportate.

Un tragico incidente avvenuto il 6 aprile lungo la pista ciclabile tra Olle e Borgo Valsugana ha causato la morte di Marco Scantamburlo, imprenditore edile di 53 anni originario di Scorzè. Il decesso è avvenuto pochi giorni dopo il sinistro, quando l'uomo è deceduto presso l'ospedale Santa Chiara di Trento a seguito di un gravissimo trauma cranico riportato durante la caduta. L'episodio si è consumato nel pomeriggio di Pasquetta, verso le ore 16:00, mentre l'imprenditore stava trascorrendo una g .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragica caduta in bici: morto l’imprenditore, sospetti sulla ciclabile

STRADE bagnate… BICI distrutta

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