Tragedia sul lavoro a Bari | operaio muore dopo una caduta di sei metri in un capannone

Un operaio di circa 30 anni, proveniente da Andria, è deceduto questa mattina dopo essere caduto da un’altezza di sei metri all’interno di un capannone nella zona industriale di Modugno, in provincia di Bari. L’incidente si è verificato durante le ore lavorative e ha coinvolto un solo lavoratore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Ancora una vittima sul lavoro. Un operaio di circa 30 anni, originario di Andria, è morto nella mattinata di oggi dopo un grave incidente avvenuto nella zona industriale di Modugno, in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando sul terrazzo di un capannone industriale, quando è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa sei metri. L’impatto è stato fatale e il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. Le prime ipotesi sulle cause della caduta. Dai primi accertamenti, l’operaio si trovava su una superficie non portante, che potrebbe aver ceduto improvvisamente provocando la caduta. Tuttavia, la dinamica esatta dell’incidente resta ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia sul lavoro a Bari: operaio muore dopo una caduta di sei metri in un capannone Articoli correlati Leggi anche: Tragedia sul lavoro, operaio 69enne muore dopo una caduta di quattro metri Leggi anche: Tragedia sul lavoro a Roccavaldina: operaio di Avellino muore dopo una caduta di quattro metri Bari, travolto mentre soccorre un automobilista, morto un ragazzo di 25 anni Tutto quello che riguarda Tragedia sul lavoro a Bari operaio... Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Modena, operaio cade da un ponteggio e muore: Murat Tafciu lascia quattro figli nel giorno della festa del papà; Incidente sul lavoro: morto un operaio di 60 anni caduto da un ponteggio; Tragedia sul lavoro a Ruvo: imprenditore 72enne muore schiacciato nella sua azienda; Tragedia sul lavoro a Ruvo di Puglia: travolto da un camion, muore 72enne titolare di un’azienda alimentare. Tragedia sul lavoro a Modugno: operaio muore dopo una caduta da un capannoneMODUGNO – Tragedia sul lavoro questa mattina nella zona industriale di Modugno, dove un operaio di circa 30 anni, originario di Andria, ha perso la vita in seguito a una caduta. Secondo una prima rico ... giornaledipuglia.com Sicurezza sul lavoro, presentata l’associazione Super Papà Luca GiannecchiniLa realtà è nata in memoria di Luca Giannecchini, operaio lucchese morto mentre stava lavorando in uno scavo stradale a Sant’Alessio due anni fa ... noitv.it ULTIM'ORA Tragedia all’alba a Montemurlo Un 42enne è morto dopo essere stato investito da due auto facebook Tragedia a Sedrun: auto guidata da 87enne travolge gruppo scolastico, una donna muore e due studentesse ferite #cronaca #Svizzera x.com