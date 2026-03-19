Tragedia sul lavoro a Modena | operaio muore dopo una caduta

Un incidente mortale si è verificato questa mattina nel centro storico di Modena, intorno alle 9, coinvolgendo un operaio. L'uomo è caduto da un'altezza durante le attività lavorative e ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell'incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale nel centro storico. Grave incidente sul lavoro questa mattina, intorno alle 9, nel pieno centro storico di Modena. Un operaio di circa 60 anni ha perso la vita in seguito a una caduta avvenuta all’interno di un cantiere edile. Caduta dal ponteggio durante i lavori. L’uomo stava lavorando nel cantiere per la ristrutturazione dell’ex sede della Banca d’Italia, nell’ambito del progetto di riqualificazione dello storico Palazzo Boschetti, situato a breve distanza dalla cittadella giudiziaria della città. Per cause ancora in fase di accertamento, l’operaio è precipitato da un ponteggio, riportando ferite gravissime che si sono rivelate fatali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro a Modena: operaio muore dopo una caduta Articoli correlati Leggi anche: Tragedia sul lavoro, operaio 69enne muore dopo una caduta di quattro metri Frosinone, tragedia sul lavoro: operaio 48enne muore dopo una caduta dal tettoABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente durante un intervento di manutenzione Un operaio di 48 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 20 gennaio,... Il momento del crollo alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma Contenuti utili per approfondire Tragedia sul lavoro a Modena operaio... Temi più discussi: Genova: è Paolo Gaggero, 61 anni, l’operaio morto sul lavoro a Bolzaneto; Tragedia sul lavoro a Ruvo: imprenditore 72enne muore schiacciato nella sua azienda; Tragedia sul lavoro a Ruvo di Puglia: travolto da un camion, muore 72enne titolare di un’azienda alimentare; Cade nel vuoto, muore lavoratore senza documenti nel Casertano. Un'altra tragedia sul lavoro: addio a StefanoUn operaio di 50 anni ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 4 marzo, in un incidente sul lavoro avvenuto a Saonara, nel Padovano. Il fatto si è verificato intorno alle 10.30 all’interno di un ... polesine24.it Morto sul lavoro a Caserta, i sindacati: Dinamica inaccettabile nel 2026La rabbia delle sigle per la tragedia di San Marcellino: Si sfrutta la disperazione per offrire condizioni d'impiego assurde ... rainews.it VITERBO - Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 8.30, in località La Fornacchia, nel Comune di Sutri, in provincia di Viterbo, dove un autobus di linea della Cotral che fa la linea Roma Nord, per cause in fase di accertamento si è scontrato ad un passag - facebook.com facebook Tragedia in via Capelli, bimbo di un anno muore soffocato da un boccone x.com