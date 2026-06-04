Tragedia nella polizia locale di Rho | vigilessa di 29 anni si toglie la vita in Comando era stata in servizio a Como

Da quicomo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una vigilessa di 29 anni si è tolta la vita nel comando della polizia locale di Rho, dove era in servizio. La donna, originaria di Como, è stata trovata senza vita martedì 2 giugno, giornata della Festa della Repubblica. La polizia ha avviato accertamenti e ha comunicato l’accaduto alle autorità competenti. La vittima lavorava nel comando da alcuni anni.

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Una tragedia ha colpito il comando della polizia locale di Rho nella mattinata di martedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Una agente di 29 anni, che per anni aveva prestato servizio nella polizia locale di Como prima di trasferirsi nel Milanese, si è tolta la vita all'interno della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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