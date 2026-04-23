Seveso tragedia in caserma | carabiniere di 55 anni si toglie la vita

Una tragedia si è verificata nella serata presso la stazione dei Carabinieri di Seveso, dove un militare di 55 anni si è tolto la vita al termine del suo turno di servizio. La notizia è stata resa nota dalle autorità locali, che hanno avviato le indagini per chiarire i fatti. La notizia ha suscitato grande sconcerto tra colleghi e cittadini della zona.

Seveso (Monza), 23 aprile 2026 – Una tragedia si è consumata l’altra sera nella sede stazione dei Carabinieri di Seveso, dove un militare di 55 anni si è tolto la vita al termine del turno di servizio. Un gesto che ha sconvolto tutti i presenti, subito accorsi e mobilitati nel tentativo di prestare soccorsi. Sul posto nel giro di pochi minuti anche un’ambulanza e personale medico ma per l'uomo non c’era più nulla da fare. https:www.ilgiorno.itmilanocronacasuicidio-carol-tomasella-ex-modella-via-brighenti-milano-indagine-f6gi0k9w Il cordoglio della comunità. L’intera comunità di Seveso sotto shock per l’accaduto. Il carabiniere infatti era da anni in servizio nella caserma di via Europa Unita e conosciuto in città.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Seveso, tragedia in caserma: carabiniere di 55 anni si toglie la vita Notizie correlate Leggi anche: Dramma in caserma, carabiniere si toglie la vita Carabiniere si toglie la vita dopo un controllo dei colleghi, la tragedia nel centro cittadino di Lamezia TermeNella notte tra venerdì e sabato, un carabiniere di 39 anni si è tolto la vita poche ore dopo essere stato fermato da alcuni colleghi per un... Contenuti utili per approfondire Seveso, tragedia in caserma: carabiniere di 55 anni si toglie la vitaGrande shock nella comunità brianzola, l’uomo lascia moglie e figli. Il ricordo della sindaca Borroni: Resta il ricordo di una persona profondamente umana che con impegno ha servito le istituzioni ... ilgiorno.it Dramma in caserma, carabiniere si toglie la vitaSEVESO – Dramma nella caserma dei carabinieri di Seveso, dove nella serata di ieri, 22 aprile, un carabiniere si è ... infodifesa.it