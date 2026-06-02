Tragedia al comando della polizia locale | una giovane agente di 29 anni si spara con la pistola d' ordinanza

Una giovane agente di 29 anni si è tolta la vita martedì 2 giugno, durante la festa della Repubblica, nel comando della polizia locale di Rho. La donna ha sparato con la pistola di ordinanza, provocando la morte. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del gesto o sui motivi che l’hanno portata a compierlo. La notizia ha suscitato sconcerto tra colleghi e autorità locali.

Tragedia al comando della polizia locale di Rho (Milano). Una agente di 29 anni si è tolta la vita nella mattinata di martedì 2 giugno, giornata della festa della Repubblica.La tragedia silenziosa (e nessuno sta facendo nulla)Tutto è accaduto nella struttura di corso Europa mentre la 29enne stava. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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DRAMMA NELLA POLIZIA LOCALE: AGENTE SI TOGLIE LA VITA IN COMANDO

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