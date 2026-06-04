Tragedia nel Cosentino | due arresti per l’incendio ai braccianti

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini sono stati arrestati in relazione all'incendio che ha colpito un campo di braccianti nel Cosentino. Le forze dell'ordine hanno raccolto prove che collegano i due pakistani all'evento, mentre un terzo sospettato, identificato come Hassan, è riuscito a fuggire. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli del coinvolgimento e il ruolo di ciascun individuo nell'incendio.

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Chi è il kapò Hassan che è riuscito a fuggire? Quali prove collegano i due pakistani all'incendio dei braccianti? Come è possibile che un kapò controlli la manodopera agricola? Perché i due superstiti sono fuggiti immediatamente dal Cosentino??? In Breve Due cittadini pakistani arrestati per l'incendio ai braccianti nel cosentino Hassan, identificato come kapò, è fuggito dopo l'aggressione Due superstiti si sono allontanati immediatamente dall'area del cosentin . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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