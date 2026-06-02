Due persone sono state fermate nell’ambito delle indagini sulla morte di quattro braccianti pakistani, avvenuta in un incidente nel cosentino. Le vittime sono rimaste carbonizzate all’interno di un minivan. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le cause dell’incidente e il ruolo dei fermati. La vicenda ha suscitato attenzione sull’accaduto e sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità.

Una svolta decisiva ha segnato le indagini sulla strage di Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti di nazionalità pakistana sono morti carbonizzati all’interno di un minivan. Le autorità hanno infatti proceduto al fermo di due persone con l’accusa di omicidio plurimo, ritenendole i diretti responsabili dell’eccidio consumatosi presso una stazione di servizio situata lungo la strada statale 106.A incastrare i presunti responsabili è stato un documento video inequivocabile, registrato dalle telecamere di sorveglianza dell’area di servizio, che gli inquirenti hanno analizzato con estrema attenzione. Il filmato restituisce una sequenza di inaudita ferocia, definita dagli stessi investigatori come una vera e propria “trappola di fuoco”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Strage dei braccianti, due fermi per la morte di 4 persone nel cosentino

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