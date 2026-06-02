Due cittadini pakistani sono stati fermati in relazione all’omicidio di quattro braccianti pachistani, avvenuto lunedì nel Cosentino. Secondo le prime ricostruzioni, i quattro sono stati uccisi e poi bruciati vivi. Le forze dell’ordine hanno eseguito i fermi nel corso delle indagini in corso. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità dell’omicidio o sui motivi alla base del gesto.

Due persone di nazionalità pakistana sono state fermate perché sospettate dell’ omicidio di quattro connazionali, avvenuto lunedì nel Cosentino. I corpi carbonizzati delle quattro vittime, tutti braccianti agricoli, sono stati rinvenuti all’interno di un minivan lungo la Statale 106, ad Amendolara, nei pressi di un distributore di carburante. I due fermati sono stati rintracciati a Villapiana e portati in Questura, a Cosenza, per essere interrogati dagli agenti della Squadra Mobile. La polizia è riuscita a identificarli grazie alle testimonianze raccolte e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sempre le telecamere hanno permesso di ricostruire la dinamica del macabro omicidio: i quattro sono stati bruciati vivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due persone fermate per l’omicidio dei 4 braccianti pachistani nel Cosentino: “Li hanno bruciati vivi”

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