Tragedia Manfredonia La Marca | Guidare è come avere un’arma

Notizia in breve

Il sindaco di Manfredonia ha commentato l’incidente che ha causato la morte di un ragazzo di 14 anni martedì sera. In un’intervista a TeleNorba, ha detto che guidare è come avere un’arma, sottolineando la pericolosità dell’atto di mettersi alla guida. La tragedia ha portato alla luce la gravità di incidenti stradali che coinvolgono giovani.