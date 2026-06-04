Tragedia Manfredonia La Marca | Guidare è come avere un’arma
Il sindaco di Manfredonia ha commentato l’incidente che ha causato la morte di un ragazzo di 14 anni martedì sera. In un’intervista a TeleNorba, ha detto che guidare è come avere un’arma, sottolineando la pericolosità dell’atto di mettersi alla guida. La tragedia ha portato alla luce la gravità di incidenti stradali che coinvolgono giovani.
In un’intervista a TeleNorba, il sindaco di Manfredonia ha parlato dell’incidente avvenuto martedì sera costato la vita al 14enne Antonio. “C’è l’affetto della nostra comunità che si stringe al dolore di questa famiglia” dice il primo cittadino “La sicurezza nelle strade non è un optional. Guidare. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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