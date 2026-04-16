Manfredonia La Marca | Ingrati verso Padre Franco Moscone

Un'affermazione ha attirato l'attenzione a Manfredonia, dove un uomo ha commentato la situazione legata a Padre Franco Moscone, definendo le persone coinvolte “ingrate” nei suoi confronti. La dichiarazione evidenzia come, a suo parere, il comportamento di alcuni sia poco dignitoso, indipendentemente dalle opinioni politiche o religiose. La vicenda riguarda momenti di tensione o disaccordo legati alla figura del religioso nella comunità locale.

Al di là di ogni opinione, credo politico e religioso, è sempre poca la decenza. Rimango davvero rammaricato come Padre Franco Moscone, nostro Arcivescovo, da alcuni giorni, sia bersaglio di attacchi gratuiti, articoli offensivi ed ingrati, dopo l’accoglienza presso la Casa della Carità di cittadini stranieri richiedenti asilo. Non ultimo un articolo sul quotidiano l 'Attacco che lascia spazio ad ambiguità e letture strumentali.P. Franco Moscone rappresenta, per la nostra città e per tutta la Diocesi, un punto di riferimento, voce e invito continuo alla coesione civile, nel solidale impegno per il bene comune. Legato sin da subito alla nostra gente, al nostro territorio, tanto da chiamarlo “Il mio Amato Gargano”, P.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, La Marca: “Ingrati verso Padre Franco Moscone” Padre Franco Moscone al Carnevale di Manfredonia Notizie correlate Libera è solidale con padre Franco Moscone: "Attaccato per aver difeso la scelta dell’accoglienza"Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, è diventato bersaglio di feroci attacchi per la sua netta presa di... Migranti, Moscone: “Polemica becera. Solidarietà a La Marca”Ancora una volta il dramma estremo a tutti noto, che perdura da anni nelle campagne del nostro Tavoliere e in particolare nel cosiddetto “ghetto” di... Una raccolta di contenuti DIMISSIONI Manfredonia, Arcivescovo Padre Franco Moscone: «Pronto a dimettermi per Casa Sollievo»Moscone ha espresso profonda preoccupazione per la crisi che sta investendo l’opera di San Pio a San Giovanni Rotondo. statoquotidiano.it Antonello Scarlatella: Manfredonia accoglie, ma chiede chiarezza: il nodo dei 53 milionieggo una nota appena arrivata in una chat di gruppo di Mons. Moscone. È una nota che esprime solidarietà al Sindaco Domenico La Marca – Sindaco in merito ai 70 migranti circa ospitati in un centro a M ... statoquotidiano.it