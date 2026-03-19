Manfredonia La Marca | Eid Mubarak! Buon fine Ramadam

Domani a Manfredonia molte persone, tra concittadine e cittadini musulmani, celebreranno la conclusione del Ramadam con la festa di Eid al-Fitr. La giornata sarà dedicata a momenti di preghiera, condivisione e gioia condivisa in famiglia e tra i membri della comunità. La Marca ha inviato un messaggio di auguri, sottolineando l’importanza di questa ricorrenza.

Domani tanti delle nostre concittadine e con cittadini musulmani festeggeranno la fine del Ramadam e la festa di Eid al-Fitr, tempo di preghiera, di condivisione e di gioia in famiglia e nella comunità. A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo i più cordiali auguri di ogni bene e serenità,. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, La Marca: “Eid Mubarak! Buon fine Ramadam” Articoli correlati “Ramadan mubarak”, “Buon anno del Cavallo”. E il sindaco di Torino dimentica i cittadini cristianiAccade raramente ma in questo 2026 le ricorrenze dell’inizio della Quaresima e del Ramadan si incontrano nella stessa data. Leggi anche: La Marca: “Parte una nuova settimana di lavoro per Manfredonia”