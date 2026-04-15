Un uomo di 39 anni ha raggiunto un accordo con l’accusa e patteggiato una pena di tre anni di reclusione. La vicenda riguarda un incidente in cui ha investito e causato la morte di un ciclista. La decisione è stata presa prima dell’inizio del processo, con il rito del patteggiamento. La condanna è stata confermata dai giudici e il procedimento si è concluso in questa forma.

Si è chiuso con un patteggiamento a 3 anni di reclusione il procedimento a carico del 39enne sammarinese - difeso dall’avvocato Martina Montanari - accusato di aver travolto e ucciso il ciclista Stefano Michi, 63enne residente a Dogana, lungo la Consolare all’altezza di Cerasolo Ausa, nell’aprile del 2024. L’accordo prevede anche un anno di sospensione della patente. La definizione del processo è arrivata dopo il risarcimento integrale dei familiari, avvenuto tramite assicurazione, che ha portato alla revoca della costituzione di parte civile. Ai familiari dell’uomo è stato riconosciuto un risarcimento di oltre mezzo milione. La tragedia risale alla primavera del 2024, quando Michi, ex artigiano in pensione, stava rientrando a casa in bicicletta lungo la statale 72.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolse e uccise ciclista. Patteggiamento a tre anni

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