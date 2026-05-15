Corruzione | Totò Cuffaro patteggia una pena di 3 anni
L’ex presidente della Regione Sicilia ha accettato una pena di tre anni di reclusione nell’ambito di un procedimento che riguarda accuse di corruzione e traffico di influenze. Le indagini si sono concentrate su un concorso truccato presso un ospedale di Palermo e su presunti illeciti relativi a una gara d’appalto dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. La decisione di patteggiare è avvenuta nel corso del processo, senza ulteriori dettagli sui dettagli specifici dei procedimenti.
Il Gip del tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia, ha accolto la richiesta di patteggiamento - 3 anni da scontare ai servizi sociali - per Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione siciliana indagato per corruzione e traffico di influenze illecite in un’inchiesta sulla sanità siciliana. Cuffaro verrà liberato dai domiciliari, dove si trova da giugno. Come Gup, la stessa Marfia ha invece rinviato a giudizio sette coimputati di Totò Cuffaro che avevano optato per il rito ordinario, prosciogliendo solo - perchè il fatto non sussiste - la Dussmann Service srl. Il 7 settembre, davanti alla terza sezione del tribunale, inizierà il processo per... 🔗 Leggi su Feedpress.me
Corruzione e traffico di influenze: Cuffaro chiede il patteggiamento a 3 anni
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Allora è vero: il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Totò Cuffaro ha chiesto il patteggiamento a tre anni nell’inchiesta per corruzione e traffico di influenze sulla sanità siciliana. E allora una domanda viene spontanea: dove sono tutti quelli che minimizzavano dic facebook
Patteggia 3 anni. COLPEVOLE di corruzione. Indovina di che partito è #Cuffaro? x.com
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