Corruzione | Totò Cuffaro patteggia una pena di 3 anni

Da feedpress.me 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente della Regione Sicilia ha accettato una pena di tre anni di reclusione nell’ambito di un procedimento che riguarda accuse di corruzione e traffico di influenze. Le indagini si sono concentrate su un concorso truccato presso un ospedale di Palermo e su presunti illeciti relativi a una gara d’appalto dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. La decisione di patteggiare è avvenuta nel corso del processo, senza ulteriori dettagli sui dettagli specifici dei procedimenti.

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Il Gip del tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia, ha accolto la richiesta di patteggiamento - 3 anni da scontare ai servizi sociali - per Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione siciliana indagato per corruzione e traffico di influenze illecite in un’inchiesta sulla sanità siciliana. Cuffaro verrà liberato dai domiciliari, dove si trova da giugno. Come Gup, la stessa Marfia ha invece rinviato a giudizio sette coimputati di Totò Cuffaro che avevano optato per il rito ordinario, prosciogliendo solo - perchè il fatto non sussiste - la Dussmann Service srl. Il 7 settembre, davanti alla terza sezione del tribunale, inizierà il processo per... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Corruzione e traffico di influenze: Cuffaro chiede il patteggiamento a 3 anni

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