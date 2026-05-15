Corruzione | Totò Cuffaro patteggia una pena di 3 anni

L’ex presidente della Regione Sicilia ha accettato una pena di tre anni di reclusione nell’ambito di un procedimento che riguarda accuse di corruzione e traffico di influenze. Le indagini si sono concentrate su un concorso truccato presso un ospedale di Palermo e su presunti illeciti relativi a una gara d’appalto dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. La decisione di patteggiare è avvenuta nel corso del processo, senza ulteriori dettagli sui dettagli specifici dei procedimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui