Un uomo è deceduto all’uscita del pronto soccorso di un ospedale in Campania, poche ore dopo essere stato dimesso. La vicenda è avvenuta a Vallo della Lucania, provocando sconcerto tra i presenti e le autorità locali. La dinamica dei fatti è al centro delle indagini, mentre gli inquirenti stanno verificando eventuali responsabilità o cause che possano aver contribuito al decesso. La famiglia della vittima è stata informata dell’accaduto.

"> Tragedia a Vallo della Lucania: un uomo muore dopo dimissioni dall’ospedale. Una tragedia ha colpito Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove un uomo di 78 anni è deceduto poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Questo episodio ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale, che ora si interroga su come sia potuto accadere un simile dramma. Il ricovero e il successivo decesso. Il 78enne era stato trasportato d’urgenza all’Ospedale San Luca da un’ambulanza della Misericordia di Vallo Lucania. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il paziente ha manifestato gravi difficoltà respiratorie, presumibilmente riconducibili a uno scompenso cardiaco.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tragedia in Campania: uomo muore all’uscita del pronto soccorso dopo essere stato dimesso.

Notizie correlate

Genova, trovato morto in casa dopo essere stato dimesso con un antidolorifico, chiesto il processo per un medico del pronto soccorsoLo hanno trovato morto in casa pochi giorni dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Genova.

Leggi anche: Tragedia a Crispiano, uomo muore dopo essere stato attaccato da un toro

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Ancora un morto sul lavoro nel Napoletano. I sindacati: servono misure urgenti; Ennesima tragedia per le strade di Genova, dove ieri sera un uomo di 40 anni è morto dopo un incidente in sella alla sua moto. Era appena passata la mezzanotte quando l’uomo, di circa 40 anni, si è scontrato con un’auto in via Pra’, nell’omonimo quartiere.; Morto sul lavoro il 28 aprile ad Acerra; Tragedia all'imbarco per Ischia, un uomo investito da un camion perde una gamba.

Tragedia in Campania: uomo muore all’uscita del pronto soccorso dopo essere stato dimesso.Una tragedia ha colpito Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove un uomo di 78 anni è deceduto poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Questo episodio ha gettato nello sconforto l’inte ... napolipiu.com

Va al pronto soccorso e viene dimesso, dramma in Campania: è morto all’uscita dell’ospedaleTragedia a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove un uomo è morto poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Vallo Lucania, morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale Stando a quanto ... msn.com

TRAGEDIA IN CAMPANIA Cosa è successo - facebook.com facebook

Tragedia sulla 387: dolore e commozione per la morte di Andrea Lai. Il corpo restituito ai familiari per i funerali x.com