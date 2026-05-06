Nella serata del 5 maggio a Pinerolo, un commerciante di 60 anni è deceduto dopo essere stato vittima di uno scippo in piazza. Nel centro della città si è verificato un furto che ha portato a un intervento d'urgenza, ma le condizioni dell'uomo sono peggiorate e nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto poco dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il furto in piazza. Dramma nella serata del 5 maggio a Pinerolo, in provincia di Torino, dove un commerciante di 60 anni ha perso la vita dopo essere stato vittima di uno scippo. L’uomo, titolare di un magazzino alimentare a Bricherasio, si trovava in piazza Cavour quando è stato avvicinato da un malvivente subito dopo essere sceso dall’auto. In pochi istanti il ladro è riuscito a sottrargli una cassetta contenente l’incasso della giornata, che la vittima stava probabilmente per depositare in banca. Nonostante lo shock, il 60enne è riuscito a contattare i carabinieri per denunciare l’accaduto. Il malore improvviso. All’arrivo dei militari, la situazione è precipitata: l’uomo ha iniziato a sentirsi male, riuscendo appena a pronunciare “mi hanno derubato” prima di accasciarsi a terra privo di sensi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scippo in centro e tragedia a Pinerolo: muore commerciante dopo essere stato derubato

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