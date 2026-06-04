Tragedia in Istria | aereo si spezza in due 4 morti e 2 dispersi

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un aereo si è spezzato in due durante un volo in Istria, causando la morte di quattro persone e la scomparsa di altre due. Restano ancora sconosciuti i motivi per cui il volo non sia stato segnalato alle autorità croate. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze che hanno portato alla rottura dell’aereo prima dello schianto.

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Perché il volo non è stato comunicato alle autorità croate?. Cosa ha causato la spirale fatale prima dello schianto?. Chi sono i due passeggeri ancora dispersi tra le macerie?. Come si è spezzata la struttura del velivolo durante l'impatto?.? In Breve Volo dalla Germania verso la costa istriana con anomalia durante la navigazione.. Pilota Nijaz Deli? riferisce spirale fatale e rottura strutturale del velivolo.. Volo non comunicato preventivamente alle autorità croate secondo indagini della Polizia.. Ricerca in corso tra le macerie per individuare 2 dispersi a Campanoži.. Un piccolo velivolo precipita in Istria: quattro morti e due dispersi vicino a Medolino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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