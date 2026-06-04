Croazia aereo si schianta in un campo in Istria | quattro morti

Un aereo di piccole dimensioni si è schiantato in un campo vicino a Medolini, in Istria, Croazia. L’incidente ha provocato la morte di quattro persone. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e il recupero dei corpi. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle cause dell’incidente.

Un aereo di piccole dimensioni si è schiantato in Croazia. Nell’incidente, avvenuto dei pressi di Medolini, in Istria, sono morte quattro persone. Stando alle prime ricostruzioni l’aereo era tedesco ed era decollato dall’Austria: non è ancora noto il numero di persone a bordo. Femminicidio Genini, il legale della madre: "Dolci? La relazione con Pamela solo nella sua mente" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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