Tragedia nei cieli aereo precipita e si spezza in due | ci sono vittime

Da thesocialpost.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un aereo si è schiantato questa mattina vicino a Medolino, in Croazia, e si è spezzato in due. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine. Le autorità confermano che ci sono vittime tra i passeggeri e i membri dell’equipaggio. La strada di accesso è stata chiusa mentre i soccorsi lavorano sul sito del disastro. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

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Grave incidente aereo nella mattinata di oggi in Croazia, dove un piccolo velivolo è precipitato nei pressi di Medolino, località dell’Istria situata non lontano da Pola. Il bilancio provvisorio è drammatico: secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, almeno quattro persone hanno perso la vita, mentre altre due risultano ancora disperse. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 nella zona di Campanoži, un’area disabitata nei dintorni di Medolino. Le autorità hanno immediatamente attivato le operazioni di soccorso, mobilitando polizia, vigili del fuoco e personale sanitario. L’aereo sarebbe partito dalla Germania. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe decollato dalla Germania e stava sorvolando l’Istria quando è avvenuto l’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TRAGEDIA IN AEROPORTO: AEREO SI SCHIANTA CONTRO CAMION DURANTE L'ATTERRAGGIO. CI SONO MORTI

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