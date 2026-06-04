Tragedia ad Amendolara | 4 giovani pakistani muoiono in un incendio
Quattro giovani pakistani sono morti in un incendio in un edificio ad Amendolara. L’incidente ha coinvolto un furgone molto usurato, utilizzato per il trasporto dei lavoratori. Sono in corso indagini per verificare come fosse possibile che un veicolo così deteriorato fosse impiegato per il trasporto di persone. Non sono state fornite informazioni su eventuali controlli o ispezioni che abbiano preceduto l’incidente.
Come faceva un furgone così fatiscente a trasportare i lavoratori? Quali controlli sono mancati per permettere questo sistema di sfruttamento? Chi sono i responsabili che alimentano il caporalato ad Amendolara? Cosa serve per smantellare le strutture che permettono queste dinamiche??? In Breve Incendio causato da furgone fatiscente durante il rientro dai campi agricoli ad Amendolara Mancini denuncia sfruttamento e caporalato nel settore agricolo della provincia di Matera Necessi . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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