Tragedia ad Amendolara | 4 giovani pakistani muoiono in un incendio

Notizia in breve

Quattro giovani pakistani sono morti in un incendio in un edificio ad Amendolara. L’incidente ha coinvolto un furgone molto usurato, utilizzato per il trasporto dei lavoratori. Sono in corso indagini per verificare come fosse possibile che un veicolo così deteriorato fosse impiegato per il trasporto di persone. Non sono state fornite informazioni su eventuali controlli o ispezioni che abbiano preceduto l’incidente.