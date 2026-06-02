Quattro lavoratori pakistani sono morti in un incendio scoppiato in un minivan ad Amendolara. Le fiamme hanno avvolto il veicolo mentre era parcheggiato, provocando la morte dei passeggeri all’interno. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso alcune persone sospette nei pressi del luogo prima dell’incendio. Sono in corso indagini per chiarire le modalità dell’omicidio e identificare i responsabili.

? Domande chiave Come sono stati uccisi i quattro lavoratori prima del rogo?. Chi sono i sospettati individuati dalle telecamere della stazione?. Perché gli inquirenti escludono il coinvolgimento dei clan locali?. Cosa riveleranno le autopsie sulla dinamica esatta dell'aggressione?.? In Breve Due sospettati pakistani fermati dalla Mobile di Cosenza nell'area di Villapiana. Videosorveglianza mostra due o tre persone fuggire dal rogo alle ore 13:00. Indagini su possibili conflitti tra reti di caporalato nel territorio calabrese. Autopsie necessarie per distinguere lesioni pre-incendio dai danni da calore. Quattro lavoratori pakistani uccisi e bruciati in un minivan alla stazione di servizio di Amendolara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Horror ad Amendolara: 4 lavoratori pakistani bruciati nel minivan

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