Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, in una zona rurale vicino a Magione, due giovani cacciatori sono rimasti vittima di un incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati trovati senza vita a causa di una folgorazione causata da cavi ad alta tensione presenti nell’area. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i due uomini non c’è stato nulla da fare.

Un drammatico incidente si è consumato nella tarda serata di ieri, 21 aprile, in località La Goga, nel territorio di Magione, dove due giovani cacciatori hanno perso la vita in circostanze tragiche. Secondo una prima ricostruzione, i due uomini stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo rimasto impigliato sui fili elettrici di media tensione, a circa dieci metri di altezza. Per farlo avrebbero utilizzato un palo metallico che, entrando in contatto con i cavi da 20.000 Volt, ha generato un arco voltaico che li ha colpiti fatalmente. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Perugia e due equipaggi del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Magione, tragedia nella notte: due cacciatori muoiono folgorati da cavi ad alta tensione

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