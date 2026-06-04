Tragedia a Tuscania | l’ottantacinquenne muore dopo una caduta
Un uomo di 85 anni è morto dopo essere caduto da una balaustra alta circa cinque metri a Tuscania. La caduta è avvenuta in un'area pubblica, vicino a un ponte. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma l’uomo è deceduto sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato l’uomo a sporgersi dalla balaustra.
Cosa ha spinto l'uomo a sporgersi dalla balaustra?. Come sono avvenuti i soccorsi dopo la caduta di cinque metri?. Perché le autorità ipotizzano un gesto volontario dell'ottantacinquenne?. Quali opere di bene riceveranno le donazioni richieste dalla famiglia?.? In Breve Caduta da una struttura alta circa cinque metri martedì 2 giugno ore 23:30.. Funerale giovedì 4 giugno ore 16:00 presso chiesa Nostra Signora di Lourdes.. Famiglia richiede donazioni per opere di bene invece di fiori per il funerale.. Carabinieri indagano su possibile gesto volontario avvenuto nel centro storico di Tuscania.. Tragedia a Tuscania: l’anziano Valfrido Veruschi muore dopo una caduta da una balaustra. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Tragedia in Valchiavenna: scialpinista muore dopo una caduta a 2400mUn grave incidente si è verificato in Valchiavenna, dove uno scialpinista è deceduto dopo essere caduto a circa 2400 metri di quota nel Passo Suretta.
Tragedia a Fumane: 88enne muore dopo una caduta in una voragineUn'anziana donna di 88 anni ha perso la vita dopo essere caduta in una voragine aperta improvvisamente durante una passeggiata in un'area rurale.
Si parla di: Giovane precipita da ponte Clementino, anziano da una balaustra: morti. Tragedie a Civita Castellana e Tuscania; Precipita da una balaustra e muore.
Precipita da una balaustra e muorePrecipita da una balaustra e muore. Tuscania - La tragedia nella tarda serata di martedì nel centro storico - Inutili i soccorsi - Oggi pomeriggio l’ultimo saluto nella chiesa di Nostra Signora di Lou ... tusciaweb.eu