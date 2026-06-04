Tragedia a Tuscania | l’ottantacinquenne muore dopo una caduta

Notizia in breve

Un uomo di 85 anni è morto dopo essere caduto da una balaustra alta circa cinque metri a Tuscania. La caduta è avvenuta in un'area pubblica, vicino a un ponte. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma l’uomo è deceduto sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato l’uomo a sporgersi dalla balaustra.