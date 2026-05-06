Tragedia a Fumane | 88enne muore dopo una caduta in una voragine

Un'anziana donna di 88 anni ha perso la vita dopo essere caduta in una voragine aperta improvvisamente durante una passeggiata in un'area rurale. La voragine, di dimensioni significative, si è formata senza preavviso, inghiottendo parte del terreno. I soccorritori sono intervenuti prontamente, riuscendo a recuperare il corpo dell'anziana dalla cavità. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'apertura della voragine e sulle circostanze dell'incidente.

? Cosa scoprirai Come si è aperta improvvisamente la voragine durante la passeggiata?. Quali manovre hanno permesso il recupero del corpo dalla cavità?. Perché i sentieri delle ex cave presentano pericoli così nascosti?. Chi dovrà intervenire per mettere in sicurezza i percorsi della valle?.? In Breve Caduta in voragine profonda 4 metri e larga 5-6 metri a Fumane.. Intervento coordinato di Soccorso alpino di Verona, 118 e Vigili del Fuoco.. Rischi strutturali nelle ex cave di sabbia della zona Valpolicella.. Necessità di monitoraggio e segnaletica nei sentieri di San Pietro in Cariano.. Un anziano di 88 anni residente a San Pietro in Cariano ha perso la vita martedì pomeriggio dopo una caduta accidentale avvenuta nelle ex cave di sabbia di Fumane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Fumane: 88enne muore dopo una caduta in una voragine Notizie correlate Tragedia sul Monviso: sciatore muore dopo una caduta. Altro decesso nel Cuneese durante una garaNon c’è stato nulla da fare per l’uomo coinvolto, nel pomeriggio di oggi, in un grave incidente sugli sci ai piedi del Monviso. Tragedia in Valchiavenna: scialpinista muore dopo una caduta a 2400m? Cosa scoprirai Come ha causato la perdita di equilibrio il terreno nel Passo Suretta? Quali dettagli emergeranno dall'analisi dell'attrezzatura... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tragedia durante una passeggiata: morto un 88enne. L'anziano è caduto in una cavità; Cade in una cavità profonda quattro metri durante una passeggiata: muore 88enne; Durante la passeggiata, scivola in un cavità alle ex cave di sabbia di Fumane: morto 88enne; Durante la passeggiata, scivola in un cavità alle ex cave di sabbia di Fumane: morto 88enne. Tragedia durante una passeggiata: morto un 88enne. L'anziano è caduto in una cavitàFUMANE. Un 88enne è morto, fatali le ferite riportate nella caduta in una cavità durante una passeggiata. Vano l'intervento dei sanitari. La tragedia è avvenuta poco prima delle 18 di oggi, martedì 5 ... ildolomiti.it Precipita dentro una cavità per quattro metri, 88enne muore nelle ex cave di sabbia di MolinaTragico incidente nelle ex cave di sabbia di Molina, a Fumane: 88enne cade dentro una cavità per quattro metri e muore. veronaoggi.it La tragedia - facebook.com facebook Grande Torino, Zapata legge i nomi a 77 anni dalla tragedia di Superga. VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com