Un grave incidente si è verificato in Valchiavenna, dove uno scialpinista è deceduto dopo essere caduto a circa 2400 metri di quota nel Passo Suretta. La caduta ha causato la morte dell’uomo, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Sono stati recuperati i dettagli relativi all’attrezzatura tecnica utilizzata e si sta analizzando come le condizioni del terreno possano aver influito sulla perdita di equilibrio.

? Cosa scoprirai Come ha causato la perdita di equilibrio il terreno nel Passo Suretta?. Quali dettagli emergeranno dall'analisi dell'attrezzatura tecnica dello scialpinista?. Perché le condizioni del manto nevoso sono decisive per le indagini?. Chi sono le autorità incaricate di ricostruire l'esatta dinamica della caduta?.? In Breve Allarme segnalato alle 13:34 nel Passo Suretta sopra il lago di Montespluga.. Soccorso alpino di Madesimo e Sagf operano con l'elicottero EliSondrio.. Carabinieri di Chiavenna gestiscono gli accertamenti tecnici e la pratica giudiziaria.. Indagini su attrezzatura e manto nevoso nel versante sopra Montespluga.. Un uomo di 50 anni è morto oggi pomeriggio nel Passo Suretta, sopra il lago di Montespluga, dopo essere precipitato da un terreno impervio a 2400 metri di quota.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in Valchiavenna: scialpinista muore dopo una caduta a 2400m

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