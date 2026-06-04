Sparatoria alla cerimonia dei diplomi al liceo di Sacramento un morto e 3 feriti

Durante una cerimonia di consegna di diplomi in un liceo in California, si è verificata una sparatoria. Un morto e tre persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino. La polizia è intervenuta sul posto. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

(Adnkronos) – Una persona è rimasta uccisa e altre tre ferite, tra le quali un bambino, durante una sparatoriaavvenuta nel corso della cerimonia di consegna di diplomi in un liceo in California. Secondo il portavoce della polizia di Fairfield, località vicina a Sacramento, la sparatoria è scoppiata nel parcheggio della Sem Yeto High School subito. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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