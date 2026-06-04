Un operaio di 34 anni è morto a seguito del crollo di un tetto durante un intervento in un'azienda metalmeccanica nella zona di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo lavorava sul sito. Le autorità sono intervenute per i rilievi e le verifiche del caso. Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del crollo.

Un operaio di 34 anni ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento presso un’azienda metalmeccanica di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, dipendente di una ditta specializzata con sede in Lombardia, stava effettuando la sostituzione di una copertura in eternit quando il tetto su cui si trovava avrebbe improvvisamente ceduto. Il cedimento lo ha fatto precipitare al suolo da un’altezza di circa sei metri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Operaio di 34 anni muore dopo il crollo di un tetto nel Livornese

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