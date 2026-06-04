Un giovane è morto dopo essere caduto da un ponte a Civita Castellana. I soccorritori hanno recuperato il corpo nel buio, utilizzando luci e attrezzature specializzate. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, cercando di ricostruire la dinamica. La zona è stata transennata e sono in corso accertamenti per chiarire eventuali cause o responsabilità. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vicenda.

Come hanno fatto i soccorritori a recuperare il corpo nel buio? Quali dinamiche stanno cercando di ricostruire le autorità locali? Perché Ponte Clementino è diventato un luogo di tragedie ricorrenti? Quali misure di sicurezza mancano per evitare nuove cadute fatali??? In Breve Soccorso notturno alle 23:00 con vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Recupero corpo tramite autoscala per mancanza di visibilità e impossibilità uso elicottero. Ponte Clementino registra cadute fatali o . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Civita Castellana: giovane muore cadendo dal ponte

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