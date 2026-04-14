Tragedia all’Appio-Latino | 24enne muore cadendo dal sesto piano

Un ragazzo di 24 anni è morto nel pomeriggio di martedì 14 aprile 2026, dopo essere caduto dal sesto piano di un edificio situato in Largo Magnagrecia 19, nel quartiere Appio-Latino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, si trovava nell’edificio prima della caduta.

Un tragico evento ha colpito il cuore del quartiere Appio-Latino nel pomeriggio di questo martedì 14 aprile 2026, quando un giovane di 24 anni è deceduto a seguito di una caduta dal sesto piano di un edificio in Largo Magnagrecia 19. La dinamica, avvenuta intorno alle ore 17:30 dopo la segnalazione al numero di emergenza 112, vede come scenario un appartamento che ospitava anche lo studio medico del padre della vittima, un uomo di 62 anni. I dettagli dell’intervento e i primi rilievi sul posto. Le squadre dei carabinieri della stazione Roma San Giovanni sono state le prime a giungere sul luogo del sinistro, constatando immediatamente la fine della vita del ventiquattrenne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia all’Appio-Latino: 24enne muore cadendo dal sesto piano Leggi anche: Roma: precipita da sesto piano palazzo all’Appio-Latino, morto 24enne Roma, 24enne precipita dal sesto piano: giallo a Largo Magnagrecia, trovati messaggi chocCosa è successo nel pomeriggio a Roma? Un volo nel vuoto, nel cuore della Capitale, e una tragedia che lascia senza parole. Precipita da un palazzo di sei piani e muore all'Appio Latino, indagano i carabinieri - facebook.com facebook