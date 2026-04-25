Tragedia ad Alessandria | addetta alla portineria muore cadendo dal palazzo

Una tragedia si è verificata questa mattina ad Alessandria, dove un’addetta alla portineria è deceduta dopo essere caduta da una finestra del Palazzo Borsalino. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

? Cosa sapere Un'addetta alla portineria muore cadendo da una finestra di Palazzo Borsalino ad Alessandria.. Il polo di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale resta chiuso per le indagini.. Una giovane addetta alla portineria ha perso la vita nella mattinata di oggi, 25 aprile 2026, dopo essere precipitata da una finestra all’ultimo piano di Palazzo Borsalino ad Alessandria, sede del polo di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale. Il tragico evento si è consumato tra le mura di un edificio che rappresenta un pilastro della formazione accademica cittadina, trasformando una normale giornata di lavoro in un momento di profondo sconvolto per l’intera comunità universitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia ad Alessandria: addetta alla portineria muore cadendo dal palazzo Notizie correlate Tragedia all’Appio-Latino: 24enne muore cadendo dal sesto pianoUn tragico evento ha colpito il cuore del quartiere Appio-Latino nel pomeriggio di questo martedì 14 aprile 2026, quando un giovane di 24 anni è... Leggi anche: Addetta alle pulizie muore a palazzo Chigi, le mancava poco alla pensione Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Donna precipita dal terzo piano dell'Università: sospese le lezioni, indagini in corso; Dramma ad Alessandria, donna precipita dall'ultimo piano di palazzo Borsalino; Tragedia all'università: donna precipita dalla finestra e muore; Tragedia all’Università di Alessandria: donna precipita dal terzo piano, inutili i soccorsi. Tragedia all’Università di Alessandria: donna precipita dal terzo piano, inutili i soccorsiUna caduta nel vuoto, nel cortile interno di uno degli edifici universitari più frequentati della città, e una tragedia che lascia sgomenta l’intera comunità accademica. Una donna è morta dopo essere ... giornalelavoce.it Dramma ad Alessandria, donna precipita dall'ultimo piano di palazzo BorsalinoLa Polizia sta indagando per capire i motivi della caduta della giovane che si occupava del personale di portineria. Sospese tutte le lezioni alla facoltà di Giurisprudenza ... rainews.it La tragedia di Capodanno, che ha visto 6 italiani morti e decine ferite, si trascina. La Svizzera ha chiesto un rimborso di 100mila franchi per le cure dei feriti, l'ambasciatore italiano ha rifiutato #EuropeNews x.com La tragedia a Foggia: l’uomo è una guardia giurata di 48 anni - facebook.com facebook